Quante speranze ci sono che Fedez torni con Chiara? Il rapper replica in modo ambiguo.

Raggiunto da un inviato del programma Pomeriggio 5, Fedez ha dato qualche risposta ambigua sul suo ritorno con Chiara Ferragni. Quante speranze ci sono che i Ferragnez tornino ad essere un corpo e un’anima?

“Ho appena messo giù il telefono con Myrta, mi ha detto che sei licenziato!“, ha esclamato Fedez nell’istante in cui si è trovato davanti per l’ennesima volta un inviato di Pomeriggio 5. Il giornalista ha provato a fargli qualche domanda su un eventuale ritorno di fiamma con Chiara Ferragni, ma Federico ha risposto in modo ambiguo.

Fedez si aggrappa ad una serie di massime

Il botta e risposta tra Fedez e l’inviato di Pomeriggio 5 ha visto una serie di massime imbarazzanti. Probabilmente, Federico, stanco di essere quasi stalkerizzato dall’inviato di Myrta Merlino, ha preferito usare l’ironia piuttosto che arrabbiarsi come al solito. Ad un certo punto, il giornalista ha chiesto:

“Senta ma, mi dica una cosa, posso solo una domanda? Un po’ più seria. Ha visto che molti hanno detto che c’è speranza che tornino insieme, per via delle fedi, ieri, poi i giornali amplificano, scrivono… c’è questa speranza?”.

Fedez: l’ironia sostituisce la rabbia

Fedez, con estrema sincerità, ha replicato: “Ma secondo te, te lo vengo a dire a te?“. L’inviato di Pomeriggio 5 non ha gettato la spugna: “Non lo so, una speranza basta!“. A questo punto, il marito di Chiara, esasperato, ha replicato: “Chi vive sperando muore… Finitela voi da casa amici!“.