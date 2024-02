Si rincorrono da ore le voci di una rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Pare che lui sia andato via di casa domenica e non sia più tornato, ma anzi starebbe cercando una nuova casa, sempre a Citylife.

L’indiscrezione a Pomeriggio Cinque

Michele Dessì, a Pomeriggio Cinque, ha comunicato un’indiscrezione sulla ricerca di una nuova casa da parte di Fedez: “Un appartamento già arredato che ha un affitto di circa 17 mila euro al mese. Ho verificato alcuni appartamenti in affitto qua in questa zona e ci sono appartamenti piccoli che costano 5 mila euro al mese, ma ce ne sono anche alcuni che costano 35 mila euro al mese. Diciamo che 17 mila euro è una via di mezzo e dunque pare proprio che stia cercando casa a City Life per stare vicino ai bambini.”

La replica di Myrta Merlino

In merito alla cifra di 17.000 euro di affitto ha commentato ironicamente Myrta Merlino: “Non da nullatenente diciamo”.

E sui social compaiono i primi commenti sulla questione. Scrive, ad esempio, un utente: “Ma la casa che avevano prima invece di metterla in affitto ad altra gente perché non ci va ad abitare lui? E si risparmia pure 17 mila euro al mese e magari fa beneficenza, e magari gli passo anche il mio IBAN , scusate eh.”