Fedez irrompe sul palco e suona con i Maneskin a Las Vegas

Fedez ospite a sorpresa nel grande concerto dei Maneskin in quel di Las Vegas.

Il rapper milanese ha pubblicato sul proprio account Instagram foto e video che documentano la sua irruzione nello show del celebre gruppo romano, che ormai è di casa negli USA.

Ospite a sorpresa

Il cantante ha fatto irruzione a Las Vegas, intervenendo sul palco con i Maneskin e rendendosi poi protagonista di un grande show alla batteria. Come ammesso anche a Sanremo 2021 sia dalla band che dal marito della Ferragni, il gruppo e Fedez sono molto amici e questa occasione è stata un saggio del rapporto tra i giovani artisti, dominatori della scena musicale italiana negli ultimi anni.

Il siparietto

Momenti epici vissuti da Fedez sul palco con i Maneskin. Una invasione italiana negli States, con il rapper che si è reso protagonista dall’abbraccio con il frontman Damiano David, prima di mettersi al servizio del batterista Ethan Torchio. Il tutto condito dalla chiusura movimentata della bassista Victoria De Angelis e del chitarrista dei Maneskin, Thomas Raggi, che distruggono gli strumenti fracassandoli sul palco statunitense, mentre Fedez ha ripreso il tutto con il suo smartphone.

La reunion

Quella tra Fedez e i Maneskin è una speciale reunion andata in scena a quasi due anni dalla loro presenza contemporanea al Festival di Sanremo 2021. In quell’occasione furono i ragazzi romani a trionfare con Zitti e buoni, brano con il quale pochi mesi più tardi sono usciti braccia al cielo anche dall’Eurovision Song Contest, mentre Fedez si piazzò al secondo posto insieme a Francesca Michielin con Chiamami per nome.