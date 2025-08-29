Il trio che non ti aspetti, eppure Fedez, Daniela Santanché e Ignazio La Russa erano insieme in Sardegna sullo stesso yacht. Ecco il motivo.

Fedez, La Russa e Santanchè, il trio che nessuno si aspettava: perché erano sullo stesso yacht?

Ha già fatto il giro del web la foto pubblicata dal Settimanale Chi che ritrae, su uno yacht a Cala di Volpe, in Sardegna il rapper Fedez, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e la Ministra del Turismo Daniela Santanché.

L’imbarcazione è quella su cui la Santanché sta trascorrendo le vacanze assieme al compagno Dimitri Kunz e al figlio Lorenzo Mazzaro, quando, improvvisamente, sono arrivati sia La Russa, amico della Ministra, assieme alla moglie e al figlio, e Fedez (invitato dal figlio della Santanché), assieme alla nuova fidanzata Giulia Honegger. A sorprendere sono state poi le parole di La Russa su Fedez.

La Russa: “Fedez? Non lo invitato io…”

Come abbiamo visto, Fedez, La Russa e Santanché sono stati paparazzati da Chi sullo stesso yacht in Costa Smeralda. A sorprendere sono state poi le parole del presidente del Senato su Fedez che, in passato, ricordiamo non era mai stato tenero ad esempio con Silvio Berlusconi. La Russa però ha sorpreso: “Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore. Non l’ho invitato io, l’ho trovato lì. Ma se do un giudizio, non sulle cose che dice, ma sulla persona, è molto migliore di quello che avessi pensato.”