Fedez al centro del gossip: paparazzato con una ex di Uomini e Donne

Nelle ultime ore, un video su TikTok ha immortalato Fedez paparazzato con una ex protagonista di Uomini e Donne.

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato travolto da un video che mostra Fedez paparazzato in compagnia di una ex protagonista di Uomini e Donne. Il filmato, pubblicato su TikTok, ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati di reality, scatenando un acceso dibattito sui social. Tra ipotesi e curiosità, i follower si interrogano sul reale legame tra i due.

Fedez e la fine del matrimonio con Chiara Ferragni

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è stato al centro di numerosi gossip riguardo a nuove storie d’amore. Pur mantenendo molta riservatezza sulla sua vita privata, alcune apparizioni e video con volti noti del mondo dello spettacolo hanno alimentato il gossip, lasciando i fan curiosi di scoprire se ci siano nuovi legami sentimentali all’orizzonte.

Fedez paparazzato con una ex di Uomini e Donne: il video accende il gossip

Nelle ultime ore, un video pubblicato su TikTok da Megghi Galo, ex volto di Uomini e Donne, ha catturato l’interesse dei fan di Fedez. Nel breve filmato, condiviso sul profilo della ragazza, Megghi esegue un lipsync del singolo “Scelte Sbagliate”, l’ultimo brano del rapper milanese insieme a Clara, mentre Fedez le sta accanto in modo tranquillo. Pur senza alcun gesto compromettente, la loro intesa ha suscitato curiosità, soprattutto perché non è la prima volta che vengono ripresi insieme.

Il 17 aprile 2025, il settimanale Chi ha diffuso un video in cui Fedez bacia una donna somigliante a Megghi Galo, alimentando nuove ipotesi. Classe ’95, originaria della Puglia, la ragazza è diventata nota nel 2016 partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Lucas Peracchi. Dopo la TV, ha costruito una carriera nel digitale, occupandosi di lifestyle, benessere e fitness.

Fedez e Megghi Galo non hanno ancora confermato nulla, ma i frequenti incontri fanno pensare a qualcosa di più di un’amicizia. I fan restano in attesa, mentre il gossip non perde un dettaglio.