Fedez si racconta senza filtri in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Dal ricovero d’urgenza a Chiara Ferragni che ha lasciato la Paris Fashion Week per raggiungerlo in ospedale. Nessun dubbio sul legame con la moglie: «La amo tantissimo».

Lo stato di salute prima di toccare il limite

La sera del 28 settembre, prima di sentirsi male, il cantante ha messo a letto i figli, Leone e Vittoria, spiegando loro che «papà si sente poco bene». Lasciati i piccoli nella cameretta, Fedez è svenuto. Ripresosi, ha chiamato subito l’ambulanza. Un’intera notte trascorsa in corsia: «Sono state necessarie due trasfusioni per bloccare l’emorragia». Il cantante è arrivato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli con un emorragia interna causata da due ulcere anastomotiche e nell’arco di pochi giorni è stato sottoposto a due interventi.

Chiara sempre accanto a lui insieme al resto della famiglia

La moglie Chiara, mamma Annamaria e papà Franco non l’hanno mai lasciato solo. «Sta un po’ meglio, dobbiamo essere forti come lui», dichiarano i genitori in aggiornamento delle condizioni di salute del figlio. Il tipo di ulcere che ha avuto Fedez richiede diversi giorni di prognosi: nei casi più gravi, le terapie possono durare anche settimane. Nella sfortuna, il cantante è stato ancora una volta fortunato: a circa dieci giorni dal ricovero riesce a tornare a casa. Tra le braccia di Leo e le smorfie di Vitto.