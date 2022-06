Fedez pubblica su Instagram degli audio dello psicologo post diagnosi di tumore: “Ho paura di morire

Fedez condivide su Instagram un audio privato relativo ad una sua seduta dallo psicologo. Al cantante gli era appena stato diagnosticato il tumore.

Questa mattina i fan di Fedez si sono svegliati emozionati e con le lacrime agli occhi. Il cantante ha deciso di condividere attraverso le sue storie Instagram gli audio della sua sessione dallo psicologo dopo aver scoperto di essere affetto da un tumore.

Fedez pubblica su Instagram degli audio dello psicologo post diagnosi di tumore

Fedez, oltre a condividere un suo momento molto intimo con il pubblico, ha deciso di lanciare un messaggio positivo, ossia quello di non aver paura di mostrarsi vulnerabili o di sentirsi strani per provare determinate emozioni. Il cantante ha detto di aver avuto certamente paura di morire, anche se quella non era la sua principale preoccupazione.

Fedez aveva paura di essere dimenticato dai suoi figli

La paura più grande di Fedez era quella di non essere ricordato dai suoi figli. In una delle storie il cantante ha scritto: “L’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”. Poi ha proseguito: “Non voglio dimenticare che le cose importantei non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”.

Ecco un uomo che non ha paura di mostrarsi con ogni sua debolezza. Giuro che questa storia mi ha devastata totalmente 😭@Fedez sei un grande uomo❤️ pic.twitter.com/VAGZeEYFAv — ѕαяα | Ya pihi irakema 🌼 (@Arassck) June 12, 2022

La dedica ai figli: “Siete la cosa più preziosa che si possa desiderare in un’intera vita”

Subito dopo, Fedez, ha pubblicato una foto dei suoi due figli Leone e Vittoria, scrivendo: “Siete la cosa più preziosa che si possa desiderare in un’intera vita“. Oltre ai figli, una dedica speciale anche alla moglie Chiara Ferragni che è dovuta essere più forte di tutti. Dopo aver raccontato la sua esperienza, Fedez, visibilmente emozionato, ha pubblicato un’altra storia mentre tiene in braccio la piccola Vittoria e le dà un bacio, scrivendo: “La vita senza amore dimmi tu che vita è“, frase chiave della sua nuova canzone estiva “La dolce vita” con Tanani e Mara Sattei.