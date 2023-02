Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il rapper ha rotto il silenzio postando un messaggio su Instagram che poi ha subito rimosso.

Fedez rompe il silenzio sulla crisi con Chiara Ferragni: dopo giorni di silenzio e di indiscrezioni sulla coppia, il rapper ha postato tra le sue Instagram Stories un messaggio tanto criptico quanto eloquente.

Pochi minuti dopo la pubblicazione, però, il rapper ha cancellato la storia.

Fedez rompe il silenzio sulla crisi con Chiara Ferragni: il post su Instagram

“Tu la mia calamita. Io la tua calamità”. Questo il contenuto del messaggio apparso intorno alle 18:40 e di venerdì 17 febbraio tra le Instagram Stories di Fedez.

Le parole del rapper, tanto criptiche quanto eloquenti, sono certamente da ricollegare alla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni che da giorni tiene vivo il gossip italiano.

Crisi che, sulla base delle indiscrezioni e degli indizi raccolti sinora, avrebbe avuto origine sul palco del Festival di Sanremo quando Rosa Chemical ha chiamato Fedez sul palco per poi dargli un bacio sulle labbra in diretta nazionale. Da allora, i Ferragnez hanno smesso di condividere foto che li ritraggono insieme sui social.

Se è vero che la coppia è stata fotografata insieme a San Valentino mentre stava per varcare la soglia del portone di un edificio situato in una delle vie del centro di Milano, è pur vero che il rapper si è chiuso nel più totale silenzio nei giorni post Sanremo mentre l’influencer ha postato foto di sé, di sé insieme ai figli o, ancora, dei figli insieme al suocero ma in nessuna di queste compare mai il marito.

Ma poi il rapper ha cancellato il messaggio

Appena pochi minuti dopo aver pubblicato la Instagram Stories, tuttavia, il rapper ha improvvisamente cancellato il post. Il mistero della crisi che pare abbia travolto i Ferragnez, quindi, si infittisce mentre i dubbi e le congetture su quanto stia accadendo non fanno altro che moltiplicarsi.

Intanto, i fan della coppia sono sempre più angosciati circa il loro futuro soprattutto dopo la pubblicazione della Instagram Story, rapidamente cancellata. Le parole scelte da Fedez non sono, infatti, casuali. Si tratta, al contrario, di due versi della canzone Favorisca i sentimenti che l’artista ha scritto tempo fa proprio per la moglie e che cantò per la prima volta sul palco dell’Arena di Verona il 16 maggio 2017 quando le chiese platealmente di sposarlo dinanzi a migliaia di ammiratori.

Ancora una volta, i versi della canzone sembrano essere una dichiarazione d’amore per la moglie che, nel frattempo, continua a mostrarsi sui social ma adesso senza fede al dito e a ostinarsi nel non rispondere alle domande sulla crisi matrimoniale.