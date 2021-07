Fedez scatena il caos sui social: “Sono esperto di rapporti durante la gravidanza”

Dichiarandosi esperto di rapporti intimi durante la gravidanza, Fedez ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social network

Nelle ultime ore Fedez è tornato nuovamente alla ribalta della cronaca rosa per via di un suo particolare intervento al Muschio Selvaggio. Molti pare abbiano infatti frainteso una sua risposta riguardante i rapporti intimi durante la gravidanza, scatenando una vera bufera social.

Durante l’ultima puntata dello podcast dedicato a temi di cultura e società, che vedeva come ospiti Massimo Boldi e Myss Keta, il rapper ha risposto alla lamentela di una fan. La donna lamentava il fatto che da quando è incinta, suo marito non vuole più andare a letto con lei. A quel punto Fedez, spacciandosi per un vero “esperto” del caso, ha dato la colpa al pancione, che a suo dire metterebbe “agitazione” nell’uomo.

Fedez si dice esperto: la bufera online

“Qua sono esperto. Ci sta che durante la gestazione possa calare la libido. Vorrei dire a questa ragazza di non preoccuparsi, è normale. L’uomo, che rispetto alla donna non riesce ad adattarsi molto bene ai cambiamenti, quando vede questa pancia e sa che dentro c’è un essere vivente, un po’ si agita.

Succede. Ci sta”. Questo dunque l’intervento del cantante lombardo che ha dato vita alla bufera mediatica.

Chiaramente Fedez non ha parlato in prima persona, pertanto sarebbe sbagliato parlare di una sua eventuale “esperienza personale”. Un calo della libido nei confronti della moglie Chiara Ferragni sembra dunque da escludere, anche perché, come da lui stesso sottolineato, essere esperto di qualcosa non significa necessariamente averlo sperimentato sulla propria pelle.