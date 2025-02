Fabrizio Corona non si ferma più, spunta un nuovo audio di Fedez che insulta l’ex moglie Chiara Ferragni dopo che ha diffidato il paparazzo.

Fedez, spunta audio su Ferragni: gli insulti dopo la diffida a Corona

Fabrizio Corona, Fedez e Chiara Ferragni continuano a essere al centro del gossip. L’ex re dei paparazzi sta continuando a pubblicare spezzoni di alcune puntate inedite del suo podcast “Falsissimo“. Corona è tornato sulla diffida da parte di Chiara Ferragni, prima ha mostrato quella che è stata la sua reazione, poi ecco che spunta l’audio di Fedez, in cui si sente il rapper dire: “la putt*** lì ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela? Ma come è possibile che se io querelo qualcuno ci mettono otto mesi a fare a notificare?” L’audio di Fedez sembrerebbe appunto un commento alla diffida di Chiara Ferragni, che avrebbe chiesto a Corona di non pubblicare la puntata numero 5 di “Falsissimo“.

L’audio pubblicato da Corona è una risposta al video di Alessandro Della Giusta?

Giusti ieri è uscito un video pubblicato dallo youtuber Alessandro Della Giusta, che racconta i 7 giorni di Fedez a Sanremo, di come il rapper avrebbe avuto un crollo emotivo che lo aveva quasi spinto a ritirarsi dal Festival. Nel video, a un certo punto, si vede Fedez chiamare Corona per chiedergli di non pubblicare la puntata di “Falsissimo” su Chiara Ferragni, cosa che però l’ex re dei paparazzi fa. Poi si sente ancora il rapper dire a Corona “Sei il manipolatore più bravo che conosca. Perché devi scrivere una cosa che non è vera? Ti ho chiesto ‘Fabri, mi prometti che non fai uscire sto ca**o di video di Chiara e dei tradimenti? Mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame.”