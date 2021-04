Ferragnez, la foto di famiglia con la bisnonna Luciana: il dettaglio notato dai fan

In una recente foto di famiglia dei Ferragnez con Vittoria, Leone e la bisnonna Luciana, i fan hanno notato un preciso dettaglio: ecco di cosa si tratta

Poche ore fa Chiara Ferragni ha postato su Instagram una nuova foto che ritrae l’intera famiglia insieme ai nonni paterni di Leone e Vittoria e alla bisnonna Luciana. Lo foto in questione ha tuttavia fatto subito il giro del web per via di un preciso particolare che ha destato l’attenzione degli oltre 30 milioni di follower dei Ferragnez.

La signora Luciana, nonna di Fedez, indossa un maglioncino bordeaux e una gonna in nuance, ma quello che hanno notato i follower della coppia è stato ben altro. «Nonna Luciana ha sdoganato le foto con i gambaletti», ha di fatto commentato qualcuno, a cui hanno fatto seguito i commenti: «Non sei una nonna se non indossi i gambaletti, troppo bella» e «È una vera fashion influencer».

La bella Chiara si sarà forse ingelosita per questi complimenti?