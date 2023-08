Un grave incidente è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, al Park Cross di via Felice Gioelli, a Cassana (Ferrara). Sfortunato protagonista dell’evento un ragazzino di 15 anni che, mentre si stava allenando, ha perso il controllo della sua moto ed è caduto rovinosamente al suolo. Le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito gravi: i medici lo hanno trasferito in elicottero all’ospedale.

Ferrara, incidente in moto al Park Cross: 15enne ricoverato in Rianimazione

Erano circa le 12 e 30 quando, durante una sessione di allenamento al Park Cross, il 15enne ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è scivolato a terra. Al momento non si conoscono i dettagli della dinamica del sinistro, ma secondo quanto emerso dovrebbe essersi trattato di un incidente autonomo. Nessun’altra moto, infatti, ha intralciato il percorso del giovane che è caduto probabilmente per un suo errore alla guida o per un guasto del suo mezzo. Il ragazzo ha riportato delle gravi ferite ed è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 richiamati sul posto da alcuni presenti.

La corsa in ospedale e le condizioni di salute del ragazzo

I sanitari sono arrivati in via Felice Gioielli a bordo di un elicottero e con quel mezzo hanno raggiunto in breve tempo l’ospedale Maggiore. Ed è proprio lì che il ragazzo è ancora ricoverato, nel reparto Rianimazione e in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono molto serie: c’è la possibilità che abbia riportato delle gravi lesioni interne.