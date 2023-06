Il maltempo continua a colpire lo Stivale e sale il bilancio dei tornadi. Di poche ore fa la notizia di una gigantesca tromba d’aria nei pressi di Bosco Mesola, nel Ferrarese.

I luoghi critici

Il filmato, divenuto virale sul web nel giro di pochi minuti, mostra lo sviluppo di un vortice sul Delta del Po. Sviluppatosi da un temporale che ha avuto luogo tra la costa e il mare, il tornado ha interessato una zona di campagna, colpendo gran parte dei campi ma non facendo registrare tuttavia danni irreversibili. Come detto poc’anzi, si tratta dell’ennesimo tornado che colpisce l’Italia in questi giorni: generalmente le trombe d’aria si originano lungo le coste, ma in questa parentesi sono state registrate anche in alcuni bacini lacustri, come nel Lago di Bolsena mercoledì scorso.

Cos’è un tornado?

Fenomeno meteorologico tanto improvviso quanto violento, un tornado è in grado di radere al suolo anche edifici a più piani, sradicando alberi secolari e sollevando automobili. Nell’epicentro del tornado il vento può raggiungere i seicento chilometri orari e l’aria ha una pressione bassissima, al di sotto dei novecento millibar. Generalmente originato da forti temporali, un tornado si manifesta alla vista attraverso la tipica forma a imbuto, che fuoriesce al di sotto di una nube.

Il link del video: https://www.facebook.com/watch/?v=917177532685439