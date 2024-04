Il 25 aprile è arrivato e come ogni anno, in Italia, si festeggia la Festa della Liberazione. Si tratta certamente di uno dei giorni più importanti per il nostro Paese da quando è stato istituito e, sin dagli albori, la partecipazione degli italiani fra le strade e le piazze è sempre cospicua. Per questo motivo, le autorità sono in massima allerta.

Festa del 25 aprile: le autorità sono in allerta

I primi controlli, come da prassi, sono partiti già nella giornata di ieri, ma è oggi che le autorità italiane scenderanno in campo numerose, per evitare che nei luoghi dei grandi assembramenti possano verificarsi problematiche di qualsiasi tipo. Solo a Roma, infatti, teatro della celebrazione principale, saranno ben 600 le forze impiegate in questo 25 aprile 2024. Molte delle quali agiranno in un luogo sensibile come quello dell’area di Porta San Paolo. Studenti palestinesi, movimenti, antagonisti e collettivi universitari si sono dati appuntamento non molto distante da lì per una manifestazione antifascista e antisionista: “Contro ogni forma di colonialismo, a fianco dei feddayn che combattono l’occupante sionista, per la liberazione della Palestina. Ora e sempre resistenza“.

Festa del 25 aprile: Milano e Torino

Deportati e brigate antifasciste apriranno, invece, come di consuetudine, la manifestazione milanese che, alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi in Medio Oriente, potrebbe essere quest’anno più che mai partecipata. Anche lì, le autorità sono chiamate alla massima allerta, in particolare in Piazza Duomo. Nel frattempo, la Digos di Torino è già dovuta intervenire per un parapiglia scattato in città tra attivisti radicali e l’associazione Aglietta, e alcuni militanti dei centri sociali. La situazione è rientrata dopo pochi, ma concitati minuti.