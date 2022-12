Oggi, 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, alcuni supermercati e negozi saranno aperti, mentre altri hanno deciso di chiudere.

Scopriamo insieme le decisioni prese.

Festa dell’Immacolata, supermercati e negozi aperti l’8 dicembre

Nella giornata di oggi, 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, molte persone non lavoreranno e cercheranno di approfittare di questo giorno per iniziare a cercare i regali di Natale. Ma quali negozi saranno aperti? La maggior parte dei negozi e dei centri commerciali hanno deciso di restare aperti, ma potrebbero effettuare degli orari diversi rispetto ai giorni feriali.

I piccoli e medi negozi sono in gran parte aperti, soprattutto quelli che vendono articoli natalizi o per i regali da mettere sotto l’albero. I supermercati, soprattutto le grandi catene, resteranno aperti, ma sicuramente avranno degli orari differenti. Stessa cosa i punti vendita delle grandi catene, dall’abbigliamento ai casalinghi fino ai mobili, con qualche variazione sugli orari. I centri commerciali solitamente sono aperti, ma non è detto che tutti i negozi al loro interno decidano di aprire.

Gli outlet village rimarrano aperti, ma è sempre opportuno controllare gli orari. Secondo le previsioni per Natale saranno spesi in media 276 euro a famiglia, contro i 308 dichiarati lo scorso anno.

Supermercati e negozi aperti e chiusi l’8 dicembre

A Roma il nuovo Maximo Shopping Center sarà aperto dalle 10.00 alle 22.00 (Primark dalle 8). Il Valmontone Outlet avrà i negozi aperti fino alle 21, mentre il centro commerciale di Castel Romano Outlet sarà attivo dalle 09:15 alle 20:00. I negozi di RomaEst saranno aperti dalle 10 alle 21, così come i grandi centri commerciali di Euroma2, Porta di Roma, I Granai e Aura.

Situazione simile anche a Milano.

I negozi in Piazza Duomo, Corso Buenos Aires e nelle vie della moda milanesi saranno aperti con i soliti orari. In generale da Milano a Palermo, da Torino a Verona e Bari, passando per Roma e Napoli, quasi tutti i negozi rimarranno aperti. Potrebbero esserci dei cambiamenti negli orari.