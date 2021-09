Festival del Cinema di Venezia, tutti i vincitori. L’Italia festeggia con tre premi

il Festival del Cinema di Venezia di questo 2021 è stato un successo. Vediamo chi ha trionfato in questa serata magica.

Il Festival del Cinema è stato un grande successo. Non solo perchè non ha mancato di suscitare meraviglia e curiosità per tutte le grandi stelle che hanno camminato sul red carpet, ma anche per via dei film presentati in concorso, molti dei quali promettono di essere un successo ai box office.

Per l’Italia è stata festa grande grazie a ben tre pellicole premiate. Tra i leoni d’oro alla carriera si segnalano quelli assegnati alla grande Jamie Lee Curtis e al nostro Roberto Benigni nazionale che nel 1999 vinse il premio Oscar per “La vita è bella”.

Festival Cinema Venezia vincitori, Leone d’oro a “L’événement” di Audrey Diwan

A festeggiare in questa 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è stata la Francia con la pellicola “L’événement” di Audrey Diwan che si è aggiudicata l’ambita statuetta del Leone d’oro.

Un film questo che lo stesso direttore del Festival Alberto Barbera non ha esitato a definire “durissimo, a volte anche sgradevole”. La regista Diwan, nel descrivere la delicata esperienza di un aborto clandestino, tema scottante al centro del fllm, ha dichiarato: “Il destino delle giovani che hanno dovuto ricorrere a questo tipo di operazioni è rischioso, insopportabile. Tutto quello che ho fatto è stato cercare la semplicità dei gesti, l’essenza che potesse veicolarlo.”

Festival Cinema Venezia vincitori, Leone d’oro per la miglior regia a Jane Campion

Il premio d’oro per la miglior regia è stato assegnato a Jane Campion per il film “The Power of the dog”. “Ho messo tutta me stessa nel grandioso racconto di Savage, ne sono stata conquistata. In Phil ho sentito l’amante e la sua tremenda solitudine”, ha raccontato la regista neozelandese.

A Maggie Gyllenhal è stato conferito invece il premio per la miglior sceneggiatura con il film “The lost daughter”, tratto dal libro scritto da Elena Ferrante: “Quando ho letto il romanzo La figlia oscura, mi sono sentita pervadere da una sensazione tanto strana e dolorosa quanto innegabilmente vera.

Una parte nascosta della mia esperienza di madre, compagna e donna stava trovando voce per la prima volta”.

Festival Cinema Venezia vincitori, premiati tre film italiani

In questa incredibile estate italiana non poteva mancare il trionfo dell’italia che è riuscita a mettere le mani su ben tre premi e nello specifico:

Gran Premio della Giuria per “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino

per “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino Premio Marcello Mastroianni al giovane Filippo Scotti

al giovane Filippo Scotti Premio speciale della giuria: “Il buco” di Michelangelo

Tra i premi si segnala inoltre la Coppa Volpi a Penelope Cruz per la miglior interprete con la pellicola “Madres Parales” di Almodovar. Il primo premio come miglior attore è andato invece a John Arcilla con il film “On the joog”.