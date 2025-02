Un ritmo incalzante sul palco dell’Ariston

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 ha mantenuto un ritmo incalzante, con Carlo Conti che ha guidato la serata senza indugi. Nonostante la mancanza di momenti di intrattenimento significativi, il conduttore ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico. Le co-conduttrici, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, non hanno brillato particolarmente, lasciando spazio a Katia Follesa, che ha saputo strappare qualche sorriso con le sue battute pungenti, in particolare nei confronti di Chiara Ferragni.

Le nuove proposte si fanno notare

Il momento clou della serata è stato l’annuncio della classifica ‘randomica’ delle prime cinque posizioni, che ha visto protagonisti nomi noti come Irama, Brunori Sas, Olly, Coma Cose e Francesco Gabbani. Tra le sorprese, spiccano Gabbani e i Coma Cose, che hanno saputo conquistare il pubblico con le loro esibizioni. Le performance di Settembre e Alex Wise, entrambi ex concorrenti di talent show, hanno impressionato sia il pubblico che la critica, portandoli a meritarsi un posto in finale.

Settembre trionfa con “Vertebre”

Alla fine della serata, è stato Settembre a trionfare con il brano “Vertebre”, un risultato che ha sorpreso molti. Il giovane artista ha ricevuto anche i premi Mia Martini e Lucio Dalla per la categoria Nuove proposte, un vero e proprio en plein che testimonia il suo talento. Le sue parole di gratitudine hanno toccato il cuore di tutti: “Grazie a tutti, non ci credo. Tanta gente non ha creduto in me, a volte anche io non ho creduto in me stesso. Grazie, grazie davvero”. Questo momento di emozione ha reso la serata indimenticabile, confermando ancora una volta la magia del Festival di Sanremo.