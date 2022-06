In arrivo una nuova, terribile ondata di calore in Italia: ecco i dettagli.

Gli italiani si dovranno aspettare temperature davvero infuocate per la prossima settimana. L’estate, già scoppiata nel nostro Paese con largo anticipo, si farà ancor più bollente del solito e il termometro salirà fino a raggiungere livelli mai visti. Ecco dunque le previsioni per la prossima settimana, quella che andrà dal 27 giugno a domenica 3 giugno.

Nuova ondata di caldo africano in arrivo in Italia: le temperature previste

Sarà necessario prepararsi psicologicamente, soprattutto se non siete particolarmente abituati al caldo torrido, se vivete lontani dal mare o non avete una piscina o ancora se non avete l’aria condizionata in casa.

Le previsioni degli esperti per la prossima settimana non sono certo delle più confortanti. L’ondata di calore è prevista per i primi giorni della prossima settimana e sarà a quanto pare più intensa del solito.

L’ondata, in arrivo dall’Algeria, porterà le temperature ad un rialzo rispetto alla media stagionale di ben 8 o addirittura 10 gradi. Ciò significa che se già al Nord e in Pianura Padana si parla di valori massimi intorno ai +35/37° C, al Centro si arriverà ai +38/39° C del Centro e a valori ancora più estremi per alcune aree meridionali della Sicilia, dove si toccheranno punte di +42/44* C.

Le temperature estreme come risultato del cambiamento climatico

Valori simili di temperatura, decisamente troppo elevati per le nostre latitudini ma anche per questa stessa stagione, sono segni evidenti che il nostro Pianeta ci sta mandando un messaggio d’allarme importante rispetto ai cambiamenti climatici in atto. Se non invertiremo la tendenza, puntando sempre di più su fonti di energia rinnovabili e sostenibili, dovremo affrontare eventi climatici sempre più pericolosi ed estremi