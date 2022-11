Terribile episodio di violenza a Roma.

Un uomo di 83 anni è stato aggredito e picchiato a bastonate dal figlio, che ha dei problemi psichiatrici. L’anziano signore al momento è in gravi condizioni.

Figlio con problemi psichiatrici picchia a bastonate il padre 83enne: è grave

Un uomo di 83 anni è stato aggredito a bastonate dal figlio, che ha dei problemi psichiatrici. Lo ha picchiato e mandato in ospedale. Il fatto è accaduto a Roma, in un comprensorio non lontano dalla via Cassia.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’uomo ha aggredito il padre all’ora di cena, colpendolo in testa con un bastone. L’anziano non è riuscito a difendersi, è caduto in terra mentre il figlio continuava ad infierire. Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dai vicini che hanno sentito le urla. Conoscendo la delicata situazione della famiglia, hanno dato l’allarme immediatamente.

L’uomo è in gravi condizioni

Le forze dell’ordine sono subito arrivate, insieme all’ambulanza.

Hanno portato l’83enne in ospedale in codice rosso. Il figlio è stato portato in ospedale perché in preda ad una crisi. Non è chiaro se questa sia la prima volta che l’uomo aggredisce l’anziano genitore. Le condizioni dell’uomo erano gravi, ma stanno leggermente migliorando e non è più in pericolo di vita. Resta da capire se il figlio sia seguito da un centro che si occupa di malati psichiatrici e se la famiglia abbia assistenza e supporto in questa difficile situazione.