Filippo Bisciglia col rossetto: "Nessuno sia giudicato come strano o diverso"

Attraverso i social Filippo Bisciglia ha deciso di mostrarsi con un look inedito e ha scritto un importante messaggio per i suoi fan.

Filippo Bisciglia col rossetto

Nelle ultime ore, sui social, Filippo Bisciglia ha stupito i suoi fan mostrandosi per la prima volta con un rossetto sulle labbra, e ha scritto: “Nessuno al mondo deve essere giudicato come strano o diverso, libertà”. Il suo post sembra aver diviso le opinioni del suo pubblico social, e tra i tanti che lo hanno commentato c’è chi ha scritto: “Sfortunatamente c’è ancora l’idea che la diversità faccia parte solo di alcune persone, quando la diversità è data dall’unicità di cui ogni persona è fatta”.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata del conduttore tv che, di recente, ha ammesso di desiderare un figlio suo. Anche la sua storica compagna, Pamela Camassa, ha ammesso che finalmente si sarebbe sentita pronta per avere un bambino e, in tanti, si chiedono se i due finalmente allargheranno la loro famiglia. “Non ho mai nascosto di volere un figlio, siamo una famiglia anche senza essere sposati. Certo, un figlio sarebbe bello per lasciare comunque qualcosa di noi per il futuro. C’è un problema, siamo cresciuti e di tempo ne è rimasto poco. Il rischio è che il figlio non arrivi più, fra un po’ altro che padre, avrò l’età per fare il nonno”, ha confessato Bisciglia.