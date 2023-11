Emanuele Compagno, avvocato di Filippo Turetta, è contrario a chi si scaglia contro il 22enne sui Social. “Ci sono persone che stanno attuando comportamenti non condivisibili sui social.” Dice. “Spero che questi atteggiamenti finiscano e non ci siano altre forme di ulteriore penalizzazione per una persona che ha già un dramma personale molto forte. Io credo che in qualche modo anche Turetta sia vittima di se stesso.”

“Non aiuta le indagini né le famiglie”

L’avvocato continua, sostenendo: “Ci sono persone che assumono comportamenti denigratori ma anche una persona che sbaglia in maniera grave e drammatica comunque deve essere tenuta lontana da ulteriori forme si spregio che non portano a nulla.” E ribadisce che non serve mantenere questi atteggiamenti anche a fronte dell’evento gravissimo che coinvolge il suo assistito. Aggiunge infatti: “Questa tragedia è un episodio gravissimo che, se tutto verrà confermato, lui ha commesso e non c’è necessità di inferire ulteriormente su di lui perché non aiuta le indagini né le famiglie per riconciliarsi.”

L’estradizione

Conclude l’avvocato parlando dell’estradizione di Filippo Turetta dalla Germania. Sulle tempistiche conferma “credo che saranno molto celeri, mi sembra di percepire che ci sia una accelerazione, non so quando arriverà ma credo che arriverà molto rapidamente.”