Finisce sul cordolo per evitare un'altra auto: macchina ribaltata nel parcheggio

Sale sul cordolo per evitare una Mini, 'vola' per 100 metri e si ribalta nel parcheggio: due feriti

Brutto incidente a Raffa di Puegnago, dove una vettura ha fatto un volo di oltre un centinaio di metri finendo dalla Provinciale ad un parcheggio, fortunatamente deserto. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 30 maggio, intorno alle 19 circa, a Raffa di Puegnago, tra la Strada provinciale 572 in direzione Desenzano, e il parcheggio del Borgo Santa Chiara.

Qui un uomo di circa 80 anni, che si trovava alla guida di una Toyota Rav4, avrebbe fatto un’improvvisa sterzata per cercare di schivare una Mini, condotta da un 69enne, che in quel momento stava facendo una manovra azzardata di svolta.

Le due auto si sono appena sfiorate, ma la Toyota, per schivare il pericolo, è andata a finire su un cordolo stradale, che come un trampolino ha fatto schizzare la macchina dell’80enne fino a precipitare nel parcheggio, dove s’è ribaltata.

Fortunatamente il conducente della Toyota Rav4 ha riportato soltanto lievi ferite. È stato immediatamente soccorso da un’ambulanza dei Volontari del Garda e in seguito trasferito in ospedale a Gavardo, ricoverato in codice giallo. Trasportato in un altro presidio il conducente della Mini.

Per il 69enne però solo un grande spavento in seguito all’incidente, nessuna ferita. Sul posto sono giunti poi i Carabinieri di Manerba per effettuare tutti i rilievi del caso.