Incidente mortale nella notte a Roma: un uomo di 41 anni perde la vita scontrandosi con un'auto in sella alla sua moto nel quartiere di San Basilio, le autorità indagano sulle cause del sinistro

Giugno come maggio. Il primo del mese si apre con l’ennesimo incidente mortale sulle strade della Capitale. Nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno, nel quartiere di San Basilio un uomo di 41 anni ha perso in uno scontro tra auto e moto.

L’automobilista si è fermato per soccorrerlo

Il sinistro è avvenuto in via del Casale, all’incrocio con via Fioravante Martinelli, tra il IV e il III municipio, non lontano da via Nomentana. La vittima viaggiava in sella alla sua moto, una Yamaha, quando si è scontrata – per cause ancora al vaglio delle autorità – con una Citroen Ds3 guidata da un cinquantenne. È stato quest’ultimo a dare l’allarme e a prestare il primo soccorso al centauro.

Si indaga sulla dinamica dello scontro

Apparso subito grave, il 41enne è deceduto sul posto poco dopo lo schianto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Non sono chiari al momento ulteriori dettagli sulla dinamica dell’impatto: avviate le indagini dagli agenti del VII gruppo Tuscolano, impegnati per ore nei rilievi dopo l’incidente. Sequestrati da prassi i veicoli incidentati. Il corpo del motociclista è stato trasferito alla camera mortuaria del Policlinico Umberto I.