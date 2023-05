Fiorello: "Niente Amadeus a Sanremo 2024? Era uno scherzo"

La ‘bombetta’ lanciata da Fiorello a Viva Rai2! era in realtà un palloncino con dentro i coriandoli. Ospite a Tv Talk, Fiorello ha chiarito che l’indiscrezione sulla possibile rinuncia di Amadeus a Sanremo 2024 era in realtà uno scherzo.

Ospite a Tv Talk, Fiorello chiarisce sul possibile dietro front di Amadeus a Sanremo: “Se glielo chiedono fa anche il sesto“

“Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: sai, non so se farò Sanremo? State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto!“. Scherza così Fiorello, aggiungendo: “So esattamente che Amadeus il venerdì mattina non guarda Viva Rai2. Mi piace fare gli scherzi ad Amadeus, e ho pensato, ora dico ‘sta cosa e vediamo che succede… e infatti è successo“.

Lo showman, in collegamento con la trasmissione di Rai3, ha raccontato la telefonata: “Mi ha chiamato: Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?“, ha aggiunto imitando la voce dell’amico. “Sapevo che lo avrebbero chiamato l’ufficio stampa, il sindaco, Roberto Sergio, mi hai rovinato il venerdì, Ciuri“.

Parlando invece del futuro di Viva Rai2, Fiorello dice: “decideremo dopo il 9 giugno, ricordiamoci che abbiamo fatto tre edizioni in una. L’anno prossimo finisce l’effetto sorpresa, le aspettative sono maggiori, quindi si va incontro a un insuccesso…“.