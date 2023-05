Fiorello innamorato di Susanna: "Non come prima ma lo facciamo ancora”

Rosario Tindaro Fiorello è ancora follemente innamorato di Susanna Biondo, sua moglie, e rivela: “Non come prima ma lo facciamo ancora”. L’artista mattatore di VivaRai2 ha parlato con Vanity Fair del suo rapporto con la moglie a quasi 20 anni dal loro sì. E come tutte le cose che riguardano Fiorello il bilancio professionale ed affettivo dell’artista è diventato un “must”. Da media si apprende che il prossimo 14 giugno saranno 20 anni di matrimonio con sua moglie Susanna Biondo.

Fiorello innamorato di Susanna: “Lo facciamo”

Ha detto Fiorello: “Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata“. I due hanno una figlia, Angelica, ed Olivia, nata dalla precedente relazione di Susanna Biondo con Edoardo Testa. Fiorello ha quindi raccontato della sua cura sulle “cose di tutti giorni perché invece se fai cose eclatanti” vuol dire che in qualche modo “stai organizzando qualcosa”. Cosa? Ad esempio “le punture di cortisone” che per lo showman sono un gesto d’amore. E ancora: “La cosa eclatante vuol dire che te la prepari, che la organizzi e poi la fai, invece contano le cose di tutti i giorni”.

Il cortisone, i figli e i gatti di casa

“Ad esempio adesso sto facendo le punture di cortisone a mia moglie. Fatte con amore. Io mi metto lì, e poi zacchete! ‘Hai sentito niente?’ e lei che risponde: ‘No, ma quanto sei bravo a fare le punture!’”. E poi: “Ha avuto un’ernia espulsa dolorosissima”. Poi l’amore: “Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…”. Ed in chiosa l’artista ha parlato di Alessandro Cattelan al posto di Fabio Fazio. L’ieda, come si ricorderà, venne stata lanciata proprio durante le puntate di Viva Rai2: “Abbiamo subodorato qualcosa… Ed eravamo entusiasti”.