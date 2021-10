Fiori d’arancio per la figlia di Paul Walker: ad accompagnarla all’altare Vin Diesel

La figlia di Paul Walker Meadow si è sposata con il fidanzato Louis Thornton-Allan. Ad accompagnarla all'altare Vin Diesel.

Fiori d’arancio per Meadow Walker, la figlia del compianto attore Paul Walker. La giovane è convolata a nozze con Louis Thornton-Allan nella splendida cornice della Repubblica Dominicana. Un momento particolarmente emozionante soprattutto perché ad accompagnarla all’altare è stato Vin Diesel che, per l’occasione, ha fatto le veci del padre Paul.

Foto e video sono state diffuse in esclusiva dal noto magazine Vogue che ha mostrato i dettagli di quella che sarebbe stata una cerimonia intima e celebrata in modo semplice.

Figlia Paul Walker matrimonio, “La pandemia ha avuto un impatto sui nostri piani”

Come avvenuto per tanti altri matrimoni in periodo di pandemia, anche quello tra Meadow e Louis Thornton-Allan ha subito delle restrizioni. Alla celebrazione avrebbero preso parte solamente gli amici e le figure più vicine ai due neosposi.

A questo proposito la giovane ha raccontato a Vogue: “La famiglia di Louis non ha potuto partecipare. Anche molti amici stretti che consideriamo familiari non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni di viaggio. Non avremmo potuto immaginare un matrimonio più ristretto e personale, perfetto proprio. Louis e io sapevamo esattamente cosa volevamo fin dall’inizio. È stata una celebrazione molto intima”

Figlia Paul Walker matrimonio, i dettagli dell’abito da sposa

Se la celebrazione è stata celebrata in modo molto intimo, anche l’abito indossato dalla sposa non è stato da meno. La giovane Meadow ha indossato per l’occasione un abito molto semplice da sera di Givenchy Haute Couture e modificato da Matthew Williams. Nessun fronzolo, nessun dettaglio fuori posto: il tessuto del vestito da sposa scende in modo molto morbido, lasciando la schiena nuda. Anche il velo mantiene uno stile molto basilare in linea con il resto del vestito.

Figlia Paul Walker matrimonio, la vita di Meadow dopo la morte del padre

Meadow Walker, alla morte del padre Paul avvenuta prematuramente a soli 40 anni nel 2013, aveva solo 15 anni. Da allora molte cose sono cambiate. Meadow che è stata sempre legatissima a Vin Diesel, amico di sempre del padre, a 22 anni lavora come modella. Ha istituito inoltre un’organizzazione no-profit, la “The Paul Walker Foundation”, in onore del padre scomparso.