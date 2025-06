Rogo nella notte al Viola Park di Bagno a Ripoli, centro sportivo della Fiorentina: incendio nel padiglione C Sud e ricoveri urgenti in ospedale.

Nella notte scorsa un vasto incendio ha colpito il Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina situato a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Le fiamme sono divampate all’interno del padiglione C Sud, area che ospita le strutture dedicate al settore giovanile. A seguito del rogo, si sono rese necessarie evacuazioni immediate e alcuni presenti sono stati trasportati in ospedale per intossicazione.

Firenze, maxi rogo nel centro sportivo della Fiorentina

Paura nella notte al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina situato a Bagno a Ripoli, nel Fiorentino. Intorno alle 2.15 un incendio è scoppiato all’interno del padiglione C Sud, che ospita le stanze del settore giovanile. Le fiamme sono partite da una stanza e si sono propagate lungo il corridoio, causando danni a diverse porte e a una porzione del soffitto.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, provenienti sia dalla sede centrale che dal distaccamento di Pontassieve, con due squadre, due autoscale, autobotti, un carro aria e un funzionario per coordinare le operazioni di soccorso. Il complesso intervento è concluso alle 6.15 del mattino e la struttura è stata dichiarata inagibile a causa dei danni subiti.

“Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. Siamo in contatto con la Fiorentina e tutta la nostra comunità le è vicina. Grazie ai vigili del fuoco e al personale che è intervenuto tempestivamente evitando il peggio”, ha detto il sindaco Francesco Pignotti.

Firenze, maxi rogo nel centro sportivo della Fiorentina: evacuazioni e intossicati in ospedale

Presenti anche i soccorritori del 118, che hanno prestato assistenza a tre ragazzi e a un adulto accompagnatore, trasportati in ospedale dopo aver inalato i fumi dell’incendio. La società viola ha poi precisato, tramite un comunicato, che le persone portate in ospedale sono già state dimesse e versano in buone condizioni.

In queste ore le autorità sono chiamate a fare luce sulle cause dell’incendio, ancora sconosciute e avvolte nel mistero.