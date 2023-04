Firenze, scontro tra due automobili: morto Siliano Fallani

Dramma a Firenze, dove il pensionato 77enne Siliano Fallani ha perso la vita a seguito di un pericoloso scontro tra automobili avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 7 Aprile.

Firenze, auto si ribalta dopo un incidente: morto Siliano Fallani

Erano circa le ore 7 della mattina di ieri, quando, tra via Marconi e via Galvani nella zona di campo di Marte, la Suzuki guidata da Siliano Fallani si è ribaltata a seguito di un violento scontro con un’Opel Corsa. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, e non è chiaro alla Polizia quale dei due mezzi non abbia rispettato la precedenza all’incrocio, ma quello che sappiamo è che il sinistro è stato violentissimo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre Fallani dalle lamiere dell’automobile. L’uomo, apparso subito molto sofferente ed in gravi condizioni di salute, ha perso la vita pochi minuti dopo.

La corsa in ospedale e il decesso di Siliano Fallani

I medici del 118 hanno provato in tutti i modi a salvare il 77enne, ma durante la corsa in ospedale a bordo dell’ambulanza, Siliano Fallani è morto. Ferito anche il cane che stava viaggiando con il pensionato, mentre è rimasto praticamente illeso, invece, il conducente dell’altra automobile. La Polizia sta indagando sulle responsabilità dei due automobilisti.