Attesa per giovedì 20 gennaio la firma del Dpcm che conterrà l’elenco completo delle attività commerciali esenti dall’obbligo del Green Pass.

Firma Dpcm prevista per giovedì 20 gennaio: negozi e Green Pass base, attesa lista esenti

Sulla base di quanto riferito da fonti di Governo, mancano poche ore alla firma del Dpcm che declinerà tutte le attività commerciali presso le quali non sarà richiesto di esibire il Green Pass, compreso quello base. A questo proposito, infatti, pare che il testo del Dpcm stia subendo le ultime modifiche del caso e che la firma del documento sia stata programmata per la giornata di giovedì 20 gennaio.

A quanto si apprende, inoltre, il Dpcm introdurrà un’importante novità consentendo ai cittadini di accedere alle poste per ritirare la pensione senza dover rispettare l’obbligo del Green Pass. Per gli altri servizi postali che esulano dal ritiro della pensione, invece, il Green Pass base o rafforzato continuerà ad essere indispensabile.

Resterà “Green Pass free”, inoltre, l’accesso a supermercati, farmacie, ottiche e attività all’aperto come benzinai, edicole e mercati mentre dai tabaccai la certificazione verde sarà obbligatoria.

Firma Dpcm prevista per giovedì 20 gennaio: indiscrezioni

In relazione all’elenco delle attività commerciali presso le quali sarà obbligatorio il Green Pass da inserire nel Dpcm, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, nella giornata di martedì 18 gennaio, ha riferito che la “lista è quasi pronta” e ha citato tra gli esercizi esentati dall’obbligo, per l’appunto, supermercati, farmacie ed edicole.

In seguito alla firma del documento, il Dpcm verrà allegato all’ultimo decreto legge approvato in Cdm lo scorso 5 gennaio, con il quale è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il Green Pass base obbligatorio per accedere a esercizi commerciali, banche, uffici postali e pubblici uffici, che entrerà in vigore dal prossimo 1° febbraio 2022.

Firma Dpcm prevista per giovedì 20 gennaio: anticipazioni sulla lista degli esenti

In attesa della divulgazione ufficiale del Dpcm che verrà firmato giovedì 20 gennaio, il testo dovrà dettagliare quali saranno i contesti in cui non sarà necessario il Super Green Pass – rilasciato soltanto ai soggetti vaccinati o guariti dal Covid – ma soltanto il Green Pass base.

Nello specifico, tra le attività commerciali per accedere alle quali non sarà richiesta la certificazione verde, sono incluse i negozi di alimentari, i supermercati e gli ipermercati, le farmacie, le parafarmacie, i negozi di carburante per il riscaldamento, i benzinai, i negozi di articoli per animali, i negozi di ottica, gli ambulanti, i mercati all’aperto e le edicole all’aperto.

Per le tabaccherie, come già accennato, sarà obbligatorio il Green Pass Base. Allo stesso modo, da giovedì 20 gennaio, il Green Pass Base sarà obbligatorio anche per andare dall’estetista o dal parrucchiere.

A questo proposito, si è espressa la presidente nazionale di Cna Estetica, Perlita Vallasciani, che ha dichiarato: “Gli esercenti in larga scala vedono di buon occhio questa misura perché utile a scongiurare possibili chiusure. Anche se c’è una piccolissima percentuale di operatori che si lamenta, anche la clientela, in gran parte, apprezza perché si garantisce maggiore sicurezza”.