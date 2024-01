Flavia Vento, ospite del programma radiofonico Turchesando, ha commentato la vicenda di Chiara Ferragni e pandoro Balocco. La showgirl non ha alcun dubbio: l’imprenditrice meriterebbe la “galera“.

Ospite del format radiofonico Turchesando di Turchese Baracchi, in onda su Radio Cusano Campus, Flavia Vento ha commentato la vicenda di Chiara Ferragni e pandoro Balocco. La showgirl è giustamente schifata, ma pensa addirittura che l’imprenditrice meriti la “galera“.

Flavia ha dichiarato:

“Chi fa beneficenza e poi non da i soldi è una cosa da galera. È grave e credo che a Chiara Ferragni i soldi non le manchino, un milione in più o un milione in meno. I poveri sono in Africa, lei camperà di rendita per venti vite, non mi fa pena per niente. Che lei abbia due milioni in meno non me ne frega niente, mi devo preoccupare che ora la Ferragni non ha una lira? Una che guadagna 80mila per una foto può anche smettere di lavorare e sparire”.