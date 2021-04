Florida a rischio inondazione: dichiarato lo stato di emergenza

Grande paura in Florida, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per il rischio di inondazione. Centinaia di residenti sono stati evacuati.

Sono momenti di forte paura per la Florida, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per via del possibile rischio di inondazione, provocato da una falla in una riserva di acque reflue a Manatee County, area di sessanta chilometri a sud di Tampa.

Rischio inondazione in Florida

Ron DeSantis, governatore della Florida, ha imposto l’evacuazione immediata per centinaia di residenti della comunità, che hanno dovuto subito lasciare la loro casa. Il forte rischio è che il muro d’acqua, alto fino a sei metri, possa travolgere più di trecento abitazioni e decine di attività industriali e commerciali, finendo per sommergere aree della contea che sono popolate. Proprio per questo è stata richiesta l’evacquazione immediata per centinaia di residenti.

Coinvolto anche un penitenziario che, in caso di inondazione, potrebbe essere travolto in pieno. I detenuti sono stati spostati all’ultimo piano dell’edificio, mentre al piano terra sono stati disposti dei sacchi di sabbia.

La popolazione è molto spaventata per l’arrivo di una piena e per la possibile tossicità delle acque, che rischiano di creare diversi danni, visti gli alti livelli di azoto e fosfato. Il Florida Department of Enviromental Protection ha escluso che il flusso d’acqua possa essere considerato radioattivo, ma gli abitanti della zona sono molto agitati per quanto sta accadendo.

Il primo allarme era scattato a marzo, quando le autorità avevano trovato una falla in un vecchio stabilimento di produzione di azoto a Piney Point e avevano preso la decisione di svuotare il bacino. La riserva conteneva più di due miliardi di litri d’acqua, che ora sono stati ridotti ridotti al 60%. “Le nostre squadre sono al lavoro per evitare che la situazione diventi catastrofica” ha spiegato il governatore.