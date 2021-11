Focolaio covid alla scuola media di Massa Finalese: 16 casi positivi e 40 studenti sottoposti ad un tempestivo screening per tracciare i contagi

Un focolaio covid è stato rilevato alla scuola media di Massa Finalese: in tutto e fino alle prime ore del mattino di oggi, 26 novembre, sono 16 i casi positivi accertati fra gli studenti. Dopo la scoperta è stata attivata immediatamente su input dell’Azienda Usl la didattica a distanza per tutti gli studenti.

Focolaio alla media di Massa Finalese: attivata subito la Dad per tutti

Il riscontro dei numerosi casi positivi, bastevoli per far partire la dad, è stato effettuato nella giornata del 25 novembre in alcune classi della scuola secondaria di primo grado Frassoni di Massa Finalese. Per questo motivo il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena è intervenuto tespostivamente.

Massa Finalese, focolaio alla media Frassoni e screening su 40 studenti

Lo ha fatto disponendo la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza in tutta la scuola.

Le positività riscontrate riguarderebbero in tutto due classi ma le operazioni di screening sono ancora in corso e un bilancio complessivo del mini cluster scolastico è ancora in via di definizione. Il totale degli studenti sottoposti a verifiche è stato di 40.

Non solo il focolaio a Massa Finalese: tamponi e verifiche anche a San Possidonio

Nelle stesse ore è stato programmato un piano straordinario di tamponi a tutti gli alunni e gli operatori della scuola.

Tutto questo mentre nella vicina San Possidonio, invece, l’amministrazione comunale ha reso noto che il Micronido “Le Coccinelle” resterà chiuso per un caso Covid accertato dall’Ausl. Inoltre, in questi giorni, alcune classi della scuola primaria e secondaria di I grado verranno sottoposte a tampone molecolare.