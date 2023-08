Il finanziere italiano Raffaello Follieri ha presentato ufficialmente da Londra un’offerta d’acquisto per la AS Roma valutata intorno ai 900 milioni. L’offerta è stata spedita via mail al gruppo americano Friedkin che controlla la squadra di calcio capitolina.

Follieri presenta un’offerta d’acquisto formale per la Roma

La notizia è stata confermata da ambienti finanziari vicini al gruppo Follieri, ma l’intenzione di procedere con l’offerta per la Roma era stata già preannunciata dallo stesso imprenditore sui social network. Follieri è a capo del gruppo specializzato nel trading di metalli rari “Pasele” con un giro d’affari di 12 miliardi di euro nel 2023. In particolare, il gruppo controlla l’8% del mercato della “polvere di rame” (ultrafine copper powdwer) e del nikel wire, metalli considerati strategici per l’industria tecnologica, automobilustica, energetica e delle telecomunicazioni).

Follieri, da quanto si è appreso, intende investire sulla Roma per rilanciarne il ruolo e il brand a livello internazionale e soprattutto nell’area asiatica e mediorientale. Il prossimo passo spetta dunque ai Friedkin.