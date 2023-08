Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza negativa per le persone che nella giornata di ieri, sabato 12 agosto, si stavano godendo il sole estivo a bordo di un grande yatch attraccato poco distante dalla costa dell’isola di Formentera. Il mezzo acquatico ha infatti preso fuoco all’improvviso.

Yatch prende fuoco a Formentera: le immagini

Per i 5 membri dell’equipaggo più le altre 12 fortunate persone a bordo avrebbe dovuto essere semplicemente un altro pomeriggio di relax estivo, ma da un momento all’altro qualcosa è andato storto: lo yatch super lusso, di ben 27 metri di lunghezza, è andato in fiamme, costringendo i presenti ad una rapida fuga. Nonostante la rapidità con cui le fiamme hanno iniziato a propagarsi, i presenti sono tutti riusciti a mettersi in salvo abbandonando la nave prima che fosse troppo tardi.

Nel frattempo, le immagini dell’alta colonna di fumo nero causata dall’incendio dell’imbarcazione hanno iniziato a circolare sui i social, soprattutto tra i vacanzieri che in quel momento si trovavano in zona.

Yacht di lusso prende fuoco a Formentera: il video dell’imbarcazione (da 46mila euro a settimana) in fiamme a pochi metri dalla spiaggia pic.twitter.com/yNO9r4zoQo — RunAtOnce (@RunAtOnce) August 13, 2023

Un solo ferito lieve

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’incidente abbia in realtà provocato un ferito, per fortuna molto lieve: si tratta di un membro dell’equipaggio 39enne che ha avuto ustioni minori e che ha così avuto bisogno di cure ospedaliere.

L’allarme è stato lanciato verso le ore 18 di ieri, mentre lo yacht (il cui affitto settimanale si aggira intorno ai 46 mila euro) si trovava ancorato al largo della spiaggia di Es Cavall d’en Borras, nel Parco Naturale di Ses Salines.