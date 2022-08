Formentera, superyacht a fuoco

A fuoco lo yacht di Paolo Scudieri, importante imprenditore italo-americano

Dramma sfiorato a Formentera, dove a pochi metri dalla spiaggia è andato a fuoco un superyacht di quarantacinque metri. L’Aria SF, costruito da Isa e di proprietà dell’imprenditore napoletano Paolo Scudieri valeva 25 milioni di euro, ma in poco tempo l’interno di lusso, fornito di piscina e palestra, ha preso fuoco ed è stato completamente distrutto dal fuoco, è ancora ignoto il fattore scatenante.

Fortunatamente ulteriori danni sono stati prontamente scongiurati: le imbarcazioni di soccorso hanno messo in salvo i sette membri dell’equipaggio ed i nove passeggeri a bordo tutti illesi.

Chi è Paolo Scudieri

Classe 1960 e laureato in ingegneria industriale all’Università di Basilea, Paolo Scudieri ha ereditato il Gruppo Adler Pelzer, l’azienda di famiglia fondata dal padre Achille Scudieri nel 1956, la quale oggi è una realtà internazionale con 64 stabilimenti, più di 15.000 dipendenti e un fatturato superiore a un miliardo e mezzo.

Il gruppo Alder è il primo produttore italiano di imbottiture di veicoli: sistemi per il comfort acustico e termico e rivestimenti, pannelli per portiere e tappeti interni. Membro della giunta nazionale della Confindustria, nel 2007 Scudieri è stato nominato Cavaliere del Lavoro, nel 2011 è stato nominato dal NIAF (National Italian American Foundation) come migliore imprenditore italo americano, mentre nel 2013 ha ricevuto il Premio Leonardo Qualità Italia dal Presidente Napolitano. Da gennaio 2019 è Presidente di ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.