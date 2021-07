Formiche: come tenerle lontane da casa

Le formiche in casa sono davvero fastidiose e si possono allontanarle con i migliori rimedi naturali, ma anche con una maggiore igiene e pulizia.

La stagione estiva porta con se anche tantissimi insetti come le formiche. Per poterle allontanare, bastano rimedi e soluzioni a base naturale. Ecco quali consigli e trucchi adottare per allontanarle in maniera definitiva.

Formiche: come tenerle lontane

Si attende sempre con attesa e trepidazione l’arrivo dell’estate e quando arriva si incominciano a spalancare finestre e porte per far entrare un po’ di fresco e dare un po’ di sollievo alla casa per via dell’afa e dell’umidità. Con il fresco, arrivano anche insetti quali zanzare, scarafaggi, compreso le formiche, insetti molto piccoli e innocui che si possono allontanare con i migliori rimedi in circolazione.

Sebbene siano innocue, possono provocare dei disagi. Le formiche vivono i formicai che si creano nelle fessure o crepe del muro oppure anche nei tronchi del legno dove hanno maggiore probabilità di insinuarsi. Non appena le temperature cominciano a scendere, escono dal loro riparo e trovano rifugio in casa per cercare cibo, ma anche per scaldarsi dai primi freddi.

Dal momento che sono molto piccole, riescono a insinuarsi ovunque, compreso i telai delle finestre, i tubi dell’acqua e anche le insenature della cucina. Quindi, per tenerle a debita distanza, è bene adottare e munirsi di prodotti adatti. Non sono consigliati gli insetticidi in quanto possono essere nocivi sia per l’uomo che per l’ambiente, ma un dispositivo come Ecopest Home è sicuramente la soluzione ideale.

Oltre a questo dispositivo, vi sono una serie di rimedi naturali considerati particolarmente efficaci, a cominciare dal succo di limone che ha un odore molto intenso che risulta sgradevole per le formiche. Basta riempire un contenitore con il succo di limone oppure spruzzarne un po’ soprattutto nelle zone in cui tendono a insediarsi maggiormente.

Formiche in casa: cosa fare

Dal momento che la casa e la cucina, in particolare, per via delle briciole e dei residui di cibo, sono i luoghi in cui le formiche trovano il loro habitat ideale, per evitare di trovarle ovunque, è bene cercare di adottare alcuni trucchetti e piccoli stratagemmi in modo da tenerle a distanza. Prima di tutto, è bene tenere tutto quanto ben pulito, igienizzando l’ambiente in modo da eliminare qualsiasi residuo o scarto alimentare.

Si consiglia di riporre qualsiasi residuo di cibo o frutta in frigorifero e conservarlo nei contenitori di vetro. Le piante sono una porta di ingresso per le formiche per cui può capitare che non appena se ne compra una, questi insetti siano già presenti. Per tenerle a distanza, è importante innaffiare la pianta con abbondante acqua oppure lasciare la terra asciutta.

Nei periodi caldi, soprattutto nelle giornate più assolate, è consigliabile pulire sia i piani di lavoro che di cottura, così come il pavimento. La pulizia e l’igiene della casa è molto importante per mantenere un ambiente pulito e sano, oltre che sicuro in modo che le formiche non entrino in casa.

I rimedi naturali sono altrettanto ottimi ed efficaci. Tra questi, vi è sicuramente la cannella sia in polvere che come olio essenziale, il cui odore non è gradito alle formiche e basta metterla nei punti giusti in modo da tenerle a distanza per evitare che possano avvicinarsi. Le foglie di menta si possono mettere vicino ai davanzali e alle porte. Si possono anche miscelare delle gocce di olio con dell’acqua per poi spruzzarlo nei punti strategici.

Formiche in casa: miglior rimedio

Per allontanare le formiche in casa, insieme ai rimedi naturali e soluzioni adottate, il rimedio maggiormente efficace è sicuramente Ecopest Home, un dispositivo utile, non solo per dare l’addio agli insetti, ma anche ai roditori, come i topi, in generale. Si tratta di un repellente innovativo che funziona molto bene. Un repellente elettronico perfetto sia contro insetti che roditori.

Sfrutta la doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che è impercettibile sia all’orecchio umano, ma anche quello degli animali domestici. Con questo dispositivo è possibile godersi il relax e la tranquillità della propria casa senza il fastidio di mosche e altri insetti.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Molto sicuro e testato per la famiglia, è compatto e garantisce una protezione h24 per tutta la famiglia. SI estende su una superficie di 250 metri quadrati. Molto pratico e portabile, perfetto anche per il viaggio per non essere disturbati o infastiditi da questi esseri. Non richiede additivi chimici, quindi è sano ed ecologico. Basta semplicemente collegarlo alla presa di corrente per evitare questi ospiti indesiderati.

Considerando l’esclusività e originalità di Ecopest Home, non è reperibile nei negozi fisici o anche siti di e-commerce. Un repellente elettronico che è possibile ordinare collegandosi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. Ecopest Home è in promozione al costo di 49,90€ per 2 confezioni con la spesa di spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere oppure con la carta di credito.

