Formula 1: grave incidente a Singapore per Lance Stroll

Incidente spaventoso sull’asfalto della Q1 del Gp di Singapore, che ha visto coinvolto il pilota Lance Stroll. Il canadese infatti, a causa di un errore, è andato ad impattare con la sua Aston Martin contro un muro. La vettura s’è disintegrata e le immagini dell’incidente stanno facendo il giro del web.

Grave incidente durante le Qualifiche di Formula 1 al Gp di Singapore: l’Aston Martin di Lance Stroll impatta contro il muro

Il pilota ha subito affermato di stare bene, anche se al momento si trova comunque al centro medico per accertamenti. L’incidente è avvenuto nelle ultime fasi delle Qualifiche di Singapore, nella parte più intensa. È nell’ultima curva che Stroll ha commesso un errore, sbagliando manovra e finendo dritto nel muro.

L’impatto è stato terribile, tanto da lasciare il pubblico sgomento. Grande paura, ovviamente, anche per il pilota. L’Aston Martin è andata distrutta nella parte anteriore e che ora dovrà essere completamente riparata in vista della gara di domani, in cui Stroll partirà dall’ultima posizione.

L’incidente ha portato un po’ di scompiglio nel programma di Formula 1, con ritardi e chiusure anticipate. In particolare le Qualifiche sono slittate di oltre mezz’ora per permettere allo staff di ripulire completamente la pista e sistemare le barriere nella curva dove s’è verificato l’impatto di Stroll contro il muro.