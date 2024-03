Per le Forze dell'Ordine sono in arrivo un aumento di stipendi, un tavolo per il rinnovo del contratto e un nuovo pacchetto di 17mila assunzioni

In arrivo importanti novità per le forze dell’ordine italiane, con annunci di aumenti salariali, tavoli per il rinnovo contrattuale e un pacchetto di 17.000 nuove assunzioni.

Forze dell’ordine: in arrivo aumenti e potenziamenti nell’organico

La Premier Giorgia Meloni e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano incontreranno i sindacati rappresentativi delle forze dell’ordine e dei militari a Palazzo Chigi. Il governo ha già destinato 1,5 miliardi di euro per aumenti salariali, con stime di incrementi medi lordi mensili del 5,78%, operativi dal gennaio 2025. Gli aumenti variano dai 172 euro per l’esercito ai 194 euro per la Guardia di Finanza, come riporta tg24.sky.it, un’innovazione significativa è la possibilità di rappresentanza sindacale tra militari, una novità per il personale delle Forze Armate e dei corpi di Polizia ad ordinamento militare. Mentre il tavolo delle trattative non è ancora iniziato, si prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari saranno coinvolte nelle contrattazioni.

Forze dell’ordine: in arrivo aumenti e potenziamenti nell’organico

Riguardo alle assunzioni, nel 2023 sono state autorizzate 16.845 nuove entrate, di cui 13.500 per sostituire il personale in pensione. Il tavolo per il rinnovo contrattuale delle forze di sicurezza e della Difesa dovrebbe essere uno dei primi ad avviarsi nella nuova tornata contrattuale del pubblico impiego. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha già emesso la “direttiva madre” che indica le linee guida negoziali per tutti i rinnovi contrattuali. Si attendono ora le direttive per i singoli comparti, con priorità per il settore sanitario e gli enti locali, seguiti da ministeri, Agenzie fiscali e istruzione.