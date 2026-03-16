La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continua a far parlare di sé, soprattutto per la nuova relazione di Sonia con Angelo Madonia. Tra critiche social e interventi del figlio a difesa della madre, emerge il delicato equilibrio tra vita privata, famiglia e giudizi pubblici.

La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continua a far discutere

A tre anni dall’annuncio ufficiale della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la vicenda continua a catturare l’attenzione del pubblico. Nonostante la coppia abbia mantenuto un rapporto civile, sia per i figli che sul piano professionale, la nuova vita sentimentale di Sonia accanto al ballerino siciliano Angelo Madonia non è accettata dai fan del conduttore.

Recentemente, la pubblicazione di una foto che ritrae Bruganelli e Madonia sorridenti durante una cena al ristorante ha scatenato un’ondata di critiche. Lo scatto, condiviso dal figlio Davide Bonolis, ha acceso i social con commenti del tipo: «Povero Paolo» e «Pensa a come sarà contento papà». La situazione ha spinto Davide a intervenire pubblicamente per difendere sia sua madre che il nuovo compagno, sottolineando l’importanza della felicità dei genitori per i figli.

La foto di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia scatena i social: lo sfogo del figlio Davide Bonolis

Davide Bonolis ha risposto con parole ferme ma piene di sensibilità: “La gente parla, giudica, semplifica. Ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti. Ha bisogno di genitori felici. La vera difficoltà non è restare insieme a tutti i costi, ma restare una famiglia anche quando le strade cambiano. E quando due persone riescono a farlo, con rispetto e amore per il proprio figlio, quella non è una sconfitta. Quella è la forma più alta di maturità. E, per chi sa guardare davvero, è semplicemente perfezione“. Il messaggio è stato condiviso anche da Sonia e da Angelo, con la madre che ha aggiunto: “Noi sappiamo tutto, il resto faccia ciò che crede“, mentre Madonia ha incoraggiato il giovane con un “Non curarti ragazzo, tu sai tutto“.

La vicinanza tra Sonia e Davide, rafforzata dalla separazione dei genitori, è stata più volte confermata dal giovane: “Lei è il mio punto debole, con lei riesco a parlare tanto. Mamma mi ha sempre aiutato“, aveva dichiarato a Verissimo, mostrando come la nuova relazione della madre non abbia scalfito il loro legame, anzi ne abbia consolidato la comprensione reciproca.