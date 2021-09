Frana a Blevio, temporale nella notte ed esondazione del torrente: chiusa la Lariana

Nuova frana a Blevio, dove nella notte ha avuto luogo un violentissimo temporale che ha fatto esondare il torrente Pertus.

Il maltempo colpisce nuovamente la provincia di Como, dove nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre 2021 un temporale violentissimo ha causato l’esondazione del torrente Pertus a Blevio e a causa della frana la Lariana è stata chiusa.

In poche ore sono caduti sulle rive del lago ben 50 millimetri d’acqua, un terzo della pioggia precipitata in provincia in tutto il mese di agosto.

Frana a Blevio

La nuova frana ha avuto luogo due mesi dopo quella che aveva distrutto il centro abitato del comune comasco. Fango, sassi e detriti hanno invaso la frazione di Capovico, una di quelle più colpite già durante la precedente alluvione, cosa che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Como.

Per motivi di sicurezza è stata chiusa la strada provinciale Lariana, con inevitabili ripercussioni per il traffico soprattutto per raggiungere Como dai paesi affacciati sulla sponda orientale del lago. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Frana a Blevio: strada ancora chiusa

Il maltempo ha colpito diverse auto, rimaste danneggiate a causa dei massi caduti sulla strada. Nell’ultimo aggiornamento comunicato dalla polizia locale di Como alle 8 del giorno successivo, questa risultava ancora chiusa e non c’erano notizie di un’imminente riapertura.

Uomini, donne e mezzi di soccorso hanno iniziato a lavorare alle 3 del mattino per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area.