Francesca Ferragni ha scelto l'abito da sposa: "Mi sono emozionata"

Francesca Ferragni è pronta a sposare il fidanzato Riky, papà di suo figlio Edoardo, e nelle ultime ore ha scelto il suo favoloso abito da sposa.

Francesca Ferragni: l’abito da sposa

Nelle ultime ore Francesca Ferragni si è mostrata via social con alcuni abiti nuziali di Ateliere Emé, dove ha scelto finalmente il sontuoso vestito che indosserà nel giorno delle sue nozze con il fidanzato Riccardo Nicoletti.

“Eh si, ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po’ emozionante. Questi alcuni degli abiti che ho provato. Ovviamente (e qui si è rivolta al compagno), la mia scelta non è tra questi ma ci credete che dopo un’ ora avevo già deciso?”, ha scritto via social Francesca, incuriosendo i suoi fan sulla questione.

La coppia ha un bambino, Edoardo, cugino di Leone e Vittoria Lucia Ferragni.

Sui social Francesca si è fatta conoscere e apprezzare pur essendo molto diversa dalle sue sorelle: anzitutto non ha scelto d’intraprendere la carriera d’influencer (lavora infatti come dentista) e inoltre ha scelto di vivere una vita piuttosto ordinaria accanto al suo fidanzato e al suo bambino. In tanti sui social non vedono l’ora di vedere qualche retroscena del giorno delle sue nozze, e si chiedono anche quali abiti indosseranno le sue famose sorelle.

Riccardo Nicoletti ha fatto la proposta a Francesca nel giorno del suo compleanno e mentre lei era in attesa del loro primo figlio.