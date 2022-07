Su Instagram Francesca Fialdini posta il toccante racconto sulla cugina malata che ha fibra di ferro e pazienza infinita con la sanità italiana

Francesca Fialdini e il toccante racconto sulla cugina malata con il quale la conduttrice ha voluto aprire uno spiraglio social sulla vicenda di Marisa, malata da tempo ed affetta da cinque diverse malattie rare. Con un post sul suo profilo Instagram la conduttrice di Da noi a ruota libera, in onda su Rai Uno, ha voluto “deragliare” dal percorso di notorietà che la riguarda per parlare di una vicenda umana che la rattrista e la coinvolge direttamente.

Francesca Fialdini e la cugina malata: “Aiutatela”

E Francesca Fialdini ha voluto utilizzare i propri social per far passare un messaggio in favore della donna. Lo scopo? Provare a verificare se c’è qualcuno che possa aiutarla. Ha scritto la Fialdini: “Mia cugina Marisa è una forza della natura, è affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso. È seguita dal centro di malattie rare di Milano, che da quando c’è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso”.

Quella carrozzina che non arriva mai

Marisa è in attesa da tempo di una carrozzina, perché dopo averne ricevuta una inutilizzabile era partita subito la sua richiesta per averne un’altra. Una richiesta fatta a novembre ed ancora inascoltata. Ha spiegato Francseca: “La resistenza di Marisa è invidiabile tanto quanto la fiducia nella scienza e nelle nuove tecnologie, ma che fatica inutile aspettare una carrozzina perché quella che ti hanno mandato è rotta, inutilizzabile, e quella nuova si è persa nei meandri di email piene di promesse”.