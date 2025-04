Francesca Tocca, nuovo fidanzato? Lo sfogo dopo la separazione da Raimondo To...

Francesca Tocca, dopo la rottura con Raimondo Todaro, finisce di nuovo nel gossip per un nuovo fidanzato. Arriva il duro sfogo della ballerina.

Francesca Tocca, dopo la fine della sua storia con Raimondo Todaro, è tornata a far parlare di sé nel mondo del gossip. Questa volta, al centro dell’attenzione, non c’è solo la sua vita sentimentale, ma anche un duro sfogo che la ballerina ha deciso di condividere pubblicamente. Un nuovo fidanzato, nuove emozioni e una reazione che non sarebbe passata inosservata. Scopriamo cosa sta succedendo dietro le quinte di questa nuova fase della sua vita.

Nuovo fidanzato per Francesca Tocca?

Secondo i recenti gossip, Francesca Tocca avrebbe un nuovo fidanzato. Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Raimondo Todaro a gennaio, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che un utente le ha segnalato il nuovo flirt della ballerina, con tanto di prove. Il presunto compagno di Francesca sarebbe il famoso barbiere dei vip, Davide Greco, che ha curato il look di molti noti personaggi.

Francesca Tocca, nuovo fidanzato dopo Raimondo Todaro? Il duro sfogo

Domenica 13 aprile, Francesca Tocca sarà ospite a Verissimo e, secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, durante l’intervista parlerà non solo della sua separazione da Raimondo Todaro, ma anche del suo presunto nuovo amore.

“Ps la Tocca sarà a Verissimo domenica dove sicuramente dirà che si è lasciata con il marito e messa con il barbiere”, ha scritto l’influencer.

La ballerina non ha perso tempo e, in maniera seccata, ha replicato così: