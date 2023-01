Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi: "Televoto truccato, il padre sa come fare..."

Francesco Chiofalo è tornato a gettare pesanti accuse contro la sua ex, Antonella Fiordelisi, in merito al presunto televoto truccato che l’ha vista trionfare come favorita del pubblico al GF Vip.

Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi

I rapporti tra Antonella Fiordelisi e il suo ex, Francesco Chiofalo, non si sono conclusi nel migliore dei modi e più volte il personal trainer romano si è scagliato contro la modella, attuale concorrente del GF Vip 7. In queste ore il fidanzato di Drusilla Gucci ha gettato ombre in particolar modo sul comportamento del padre di Antonella che, a suo dire, potrebbe aver truccato il televoto che l’ha vista trionfare in quanto favorita del pubblico al reality show.

Secondo Chiofalo Stefano Fiordelisi avrebbe usato dei bot per favorire sua figlia.

“Lei le conoscenze dei bot ce le ha, il padre ce le ha. Lui ha un comportamento non normale, molto agguerrito. Il padre è il suo manager, è entrato lì dicendo che doveva dimagrire. È un discorso da manager, non da padre. Ha strumenti, un personaggio molto noto gli ha passato un contatto giusto. Lui gli strumenti ce li ha. Non so se l’ha fatto ma gli strumenti ce li ha”, ha affermato.

Più volte il personal trainer ha affermato che il padre di Antonella avrebbe un ruolo anche nella scelta dei fidanzati della figlia e che, secondo lui, il legame tra lei ed Edoardo Donnamaria sarebbe soltanto una montatura finalizzata a farle ottenere visibilità. “Lei con me non faceva così, non è innamorata. Stava ben attenta a non farmi arrabbiare. Di Edoardo non gliene frega niente”, ha dichiarato. Antonella verrà messa a parte dei commenti del suo ex sul suo conto? E soprattutto replicherà alla questione?