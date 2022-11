Francesco Chiofalo contro il padre di Antonella Fiordelisi: le accuse

Francesco Chiofalo si è scagliato contro il padre di Antonella Fiordelisi e ha affermato di avere delle prove contro di lui.

Francesco Chiofalo è tornato a scagliarsi contro il padre di Antonella Fiordelisi che, a suo dire, manipolerebbe la figlia affinché abbia relazioni solo con partner abbastanza famosi. Chiofalo ha anche affermato che avrebbe copiato dei messaggi che proverebbero la questioni.

Francesco Chiofalo contro il padre di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono stati legati dal 2018 al 2020 e ora che la schermitrice è una delle concorrenti del GF Vip, il personal trainer è tornato a scagliare pesanti accuse contro di lei e suo padre, Stefano Fiordelisi. Secondo Chiofalo il padre di Antonella la manipolerebbe affinché lei abbia relazioni solo con ragazzi abbastanza famosi nel mondo dello spettacolo, e per questo sarebbe stato proprio lui a indurla a separarsi da Chiofalo.

“Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore.

Perché non lo segui?”, ha affermato Chiofalo, sostenendo anche che al padre di Antonella non sarebbe piaciuto neanche l’altro ex della figlia, Gianluca Benincasa, perché “non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato.”

In tanti si chiedono se Chiofalo verrà chiamato al GF Vip per avere un confronto con Antonella e suo padre e se sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli o repliche da parte di Stefano Fiordelisi.