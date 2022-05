Francesco Chiofalo truffato: “Sono stato veramente un c***ne”

Francesco Chiofalo ha ammesso di esser stato vittima di una truffa che gli sarebbe costata ben 10mila euro.

Francesco Chiofalo ha confessato via socail di esser stato vittima di una truffa che gli sarebbe costata ben 10mila euro.

Francesco Chiofalo: la truffa

L’ex volto di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione, Francesco Chiofalo, si è sfogato via social dopo esser stato vittima di una truffa.

Lui stesso ha svelato che avrebbe fornito dei dati personali a una persona che, per via telefonica, gli avrebbe fatto credere che il suo conto bancario stesse per essere hackerato. A seguire il suo conto sarebbe stato completamente prosciugato.

“Oggi sono arrabbiato, inca***to nero. Sono stato vittima di una truffa Sono stato veramente un co****ne, veramente stupido”, ha ammesso l’ex di Selvaggia Roma, e ancora: “Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia.

Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente inc****to nero”. Chiofalo avrebbe dunque cercato invano di recuperare il denaro ma, al momento, sembra che per lui ci sia davvero poco da fare.

Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione

Chiofalo è reduce dall’esperienza de La Pupa e il Secchione, dove ha fatto parlare di sé per alcune delle sue dichiarazioni.

Di recente ha scioccato il pubblico affermando di aver avuto il suo primo rapporto intimo con una lontana cugina. “Ci tengo a precisare una cosa: era una cugina di terzo grado, che a mio avviso non andrebbero neanche chiamate cugine…”, ha ammesso al programma tv.