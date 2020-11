Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma, è tornato a scagliarsi contro la futura concorrente del Grande Fratello Vip.

L’ex fidanzato di Selvaggia Roma – che non appena guarita dal Covid dovrebbe entrare al Grande Fratello Vip – è tornato a scagliarsi contro di lei affermando che sarebbe “una folle”.

Chiofalo contro Selvaggia Roma

I rapporti tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma non sono finiti nel migliore dei modi, e dopo la partecipazione a Temptation Island i due hanno continuato a scontrarsi e a scagliarsi recriminazioni a mezzo social.

Molto presto Selvaggia Roma – attualmente in quarantena da quando è risultata positiva al Coronavirus – dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip, e Chiofalo si è detto certo che, benché la loro storia sia finita da 5 anni, lei tornerà a parlare di lui anche dalla Casa del reality show. Chiofalo ha anche detto che dopo la rottura, Selvaggia avrebbe contattato tutte le sue ex (compresa l’attuale fidanzata) nel tentativo di farsele amiche e screditarlo una volta acquistata la loro fiducia.

Sarà davvero così?

“Selvaggia è solo una folle che non sa più cosa inventare pur di rovinarmi la vita. Sa parlare solo di me, non ha altri argomenti. Da quanto tra noi è finita, ne ha combinate di tutti i colori”, ha dichiarato Chiofalo, che oggi è felicemente fidanzato con Antonella Fiordelisi. “Ci siamo lasciati da quasi cinque anni e ancora mi corre dietro. Più che amore è un’ossessione”, ha aggiunto l’ex fiamma di Selvaggia Roma.

Lei replicherà per quanto da lui affermato? Al momento sui social tutto tace, ma i fan sono impazienti di sapere se presto tra i due ci sarà un botta e risposta.