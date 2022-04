Francesco Gabbani dopo il delicato intervento in Germania: la riabilitazione ha dato i suoi frutti.

Qualche tempo fa, Francesco Gabbani si è sottoposto ad un delicato intervento in Germania. Il cantante oggi gode di ottima salute ed è tornato in pista più forte che mai: i suoi ultimi successi sono la dimostrazione che la riabilitazione ha dato i suoi frutti.

Francesco Gabbani dopo il delicato intervento

Nel corso dell’estate 2021, Francesco Gabbani è volato in Germania per sottoporsi ad un delicato intervento alle corde vocali. “Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali. La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione“, ha scritto il cantante dopo il delicato intervento.

Come sta Francesco Gabbani?

A distanza di qualche mese dall’intervento, Francesco si è ripreso al meglio. “Ora sto davvero bene! Ecco perché non vedo l’ora di tornare a cantare con tutti!“, ha ammesso il cantante dopo l’operazione alle corde vocali. La riabilitazione ha dato i suoi frutti, tanto che Gabbani, da un punto di vista professionale, ha vissuto un periodo d’oro. Recentemente ha rinnovato il contratto con la BMG, mentre in autunno ha debuttato ne La donna per me, diretto da Marco Martani e interpretato da Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi.

Il successo di Francesco Gabbani

Come se non bastasse, ha firmato la colonna sonora della fiction Un professore, con protagonista Alessandro Gassmann, e ha condotto il programma Ci vuole un fiore accanto a Francesca Fialdini. In merito all’album Volevamo Solo Essere Felici, uscito dopo due anni da Viceversa, ha dichiarato: