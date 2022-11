Francesco Monte sbugiarda Antonella Fiordelisi: “Non la conosco”

Francesco Monte ha smentito quanto affermato da Antonella Fiordelisi al GF Vip sul suo conto.

Nei giorni scorsi al GF Vip Antonella Fiordelisi ha lasciato intendere di aver avuto un flirt con l’ex naufrago ed ex gieffino Francesco Monte. L’indiscrezione è stata smentita dallo stesso ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Francesco Monte sbugiarda Antonella Fiordelisi

Nei giorni scorsi al GF Vip Antonella Fiordelisi ha lasciato intendere di aver avuto un flirt con l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte. In queste ore proprio Monte ha smentito l’indiscrezione via social, lasciando intendere di non aver mai trascorso del tempo con Antonella, che neanche conoscerebbe: “Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici”, ha scritto il modello.

L’unico contatto avuto tra i due – stando a quanto affermato da Monte – sarebbe avvenuto via chat social nel 2018 e avebbe avuto a che fare con un impegno di lavoro a cui entrambi avrebbero dovuto essere presenti.

Francesco Chiofalo contro Antonella

In queste ore anche Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella, è tornato a smentirla via social. Il personal trainer romano sostiene di non aver mai tradito la Fiordelisi (come da lei sostenuto) e ha anche aggiunto che sarebbe stato il padre di lei, Stefano Fiordelisi, a spingerla a lasciarlo.

Al momento non è chiaro quale sia la verità attorno alla vicenda e in tanti si chiedono se Alfonso Signorini convocherà Chiofalo al GF Vip per un chiarimento con la sua ex.