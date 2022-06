Francesco Oppini, mistero sulla rottura con Cristina: “Alti e bassi”

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati? Le parole di lui hanno alimentato i dubbi dei fan.

Da settimane circolano indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Francesco Oppini e la sua storica fidanzata, Cristina Tomasini, ma a proposito dell’argomento lui è stato piuttosto vago.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini in crisi

Da settimane circolano rumor sempre più insistenti in merito a una presunta rottura tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini ma, nelle ultime ore, il figlio di Alba Parietti è stato piuttosto vago in merito all’argomento.

Intervistato a Radio Radio da Giada Di Miceli infatti ha detto:

“Non è cambiato nulla nella mia vita. Le cose, ci sono dei momenti in cui vanno bene e dei momenti in cui vanno meno bene. Ognuno ha i suoi alti e bassi su tutto, come nella vita privata, così nel lavoro e tutto il resto. Diciamo che non sono qui per raccontare la mia vita privata”, ha affermato, mentre in merito alle sempre minor foto da lui condivise sui social in compagnia della fidanzata ha detto:

“Uno pubblica quello che vuole, che gli fa piacere pubblicare.

Non è obbligato per forza a raccontare tutto. Se sono sulla piazza? Mi stai facendo una domanda alla quale non ti posso rispondere”.

Le parole di Cristina Tomasini

Cristina Tomasini ha invece lasciato intendere che tra lei e Oppini le cose fossero naufragate quando, rispondendo alle domande dei fan dei social, che le avevano chiesto se fosse ancora innamorata, aveva risposto “innamorata della vita”. In tanti sono in attesa di saperne di più in merito alla storia tra i due ma al momento non sembrano esservi certezze riguardanti la loro presunta rottura.